  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da! İşte detaylar...

Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, başrollerini Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz’ün paylaştığı Fırtına Kız filminin çekimleri için Diyarbakır’da sete çıktı.

 Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Havva karakterine hayat veren Kara, hem set atmosferinden hem de şehrin misafirperverliğinden oldukça etkilendi.

 Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

MİMARİSİNDEN İNSANINA KADAR BURASI ÇOK ÖZEL
Sur Mahallesi’nin içinde, oldukça hareketli ve sürprizlere açık bir sette çalıştıklarını söyleyen başarılı oyuncu, “Herkes pencerelerden, kapılardan, çatılardan bizi izliyor. Mahalle halkıyla sürekli iç içeyiz. Hatta birçoğu filmde yardımcı oyuncu olarak yer alıyor.

 Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

Sürekli ziyarete geliyor, ikramlarda bulunuyorlar. Mimarisinden hikâyesine kadar burası çok farklı bir yer. Benim için çok özel bir deneyim” dedi.

 Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

LEZZET DOLU DİYARBAKIR GÜNLERİ
Sıcağın iştahını keseceğini düşünmesine rağmen Diyarbakır mutfağına hayran kaldığını belirten Kara, “Tatlılar, ciğer, kebap… Sürekli ikramlarla karşılaşıyorum. Hepsi birbirinden lezzetli. Bir de çok farklı kahveleri var. Yemek saatleri benim için ayrı bir keyif haline geldi” sözleriyle kentteki gastronomi deneyimini anlattı.

 Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

HAVVA: GÜÇLÜ VE İLHAM VEREN BİR KADIN
Filmde aynı evde yaşayan iki gelenekçi ve feodal ailenin arasında ayakta durmaya çalışan Havva karakterini canlandıran Kara, “Talihsiz bir hikâyeleri var. Havva herkese destek olmaya çalışan, acıları olan ama ülkemizdeki pek çok anne gibi güç aldığı bir yer olan, aslında çok büyük bir kahraman. Çok örnek olacak bir hikâyesi var. Oynamak için sabırsızlandığım, çok gurur duyduğum bir karakter” diye konuştu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi
  Magazin

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi

Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!
  Magazin

Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!

Bodrum'da Greek rüzgarı
  Magazin

Bodrum'da Greek rüzgarı

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisi sete çıktı!
  Magazin

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisi sete çıktı!

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın AVM tarzı!
  Magazin

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın AVM tarzı!

Bülent Ersoy'dan zehir zemberek sözler!
  Magazin

Bülent Ersoy'dan zehir zemberek sözler!