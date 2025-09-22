  • Video Galeri Foto Galeri
Burcu Esmersoy'un AVM tarzı!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un AVM tarzı! İşte detaylar...

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı oyuncu Burcu Esmersoy, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren güzel oyuncu Burcu Esmersoy alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

