  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!

Ünlü şarkıcı Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı! İşte detaylar...

Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!

Başarılı sanatçı Buray, İstanbul Festivali’nde muhteşem bir sahne performansına imza attı.

 Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!


Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Buray, muhabirlerin “Sizce Türkiye’nin gelmiş geçmiş en güzel gülen kadını kim?” sorusuna nostaljik bir yanıt verdi.

 Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!


Filiz Akın, Türkan Şoray gibi isimlerin adının geçtiği röportajda tercihini Gülşen Bubikoğlu’undan yana kullanan Buray, kendisinin büyük bir hayranı olduğununda altını çizdi.

Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan ve etkinlik alanını dolduram binlerce müzikseveri performansı ile adeta kendinden geçiren Buray, unutulmaz anlat yaşanan gecenin finalini Alaz Alaz ile yaparak sahneyi Gülşen’e devretti.

Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!Buray Yeşilçam'daki hayran olduğu ismi açıkladı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi
  Magazin

Tülin Şahin’in 6 yaşındaki kızı Siena’dan, annesine lale konseptli kıyafet sürprizi

Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!
  Magazin

Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

Bodrum'da Greek rüzgarı
  Magazin

Bodrum'da Greek rüzgarı

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisi sete çıktı!
  Magazin

Hande Erçel ile Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisi sete çıktı!

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın AVM tarzı!
  Magazin

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın AVM tarzı!

Bülent Ersoy'dan zehir zemberek sözler!
  Magazin

Bülent Ersoy'dan zehir zemberek sözler!