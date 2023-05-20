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Buray’la bayram coşkusu

Yazdığı, bestelediği ve söylediği şarkılarla dijital dünyayı sallayan, milyonlarca kez dinlenen ve izlenen başarılı sanatçı Buray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı.

Buray’la bayram coşkusu

Kendisini dinlemeye gelen on binlerce genç hayranına dillere destan olan şarkılarını seslendiren Buray, muhteşem performansıyla sevenlerine unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatırken müzikseverlerde danslarıyla başarılı sanatçıya eşlik etti.

Buray’la bayram coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkulu bir şekilde sevenleriyle birlikte kutlayan Buray, “19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Ulu önderimizin sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramımız kutlu olsun. Bu vesile ile bu günleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Buray’la bayram coşkusu

Eğlencenin tavan yaptığı ve müziğin bir an olsun susmadığı gecede harika enerjisiyle hayranlarının kalbine bir kez daha taht kuran Buray, programını alkışlar eşliğinde noktaladı.

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