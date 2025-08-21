 Burak Sarımola ve Wilma Elles Yüksek Aşk dizisinde buluşuyor!

Yapımcılığını Burak Arslan’ın üstlendiği 30 bölümden oluşan dikey dizinin çekimleri önümüzdeki ay Dubai’de başlayacak.

Dizide Mert (Burak Sarımola) ve Elif (Wilma Elles) karakterlerine hayat verecek olan ikilinin partnerliği şimdiden merak uyandırdı. Ayrıca ses getirecek bir yabancı ünlü ile de el sıkışıldı ancak henüz açıklanmadı.

Türk bir doktorun hayat hikayesinden esinlenilen Yüksek Aşk dizisinin yönetmen koltuğunda ise Dubai’nin sevilen ve potansiyeli yüksek olan sürpriz bir isim oturacak.

Türk & Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığında yapılan dizi İngilizce olarak yayınlanacak ve enigma yapay zekadan faydalanılacak.

DOĞUMDAN SONRA SETE ÇIKACAK!

Bu yıl bitmeden yayınlanması planlanan dizinin çekimleri, dördüncü çocuğuna hamile olan Wilma Elles’in doğumundan sonra başlayacak. Dizinin hangi platformda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

