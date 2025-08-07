  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı. İşte detaylar...

Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Kanal 7’nin Altın Adam Medya yapımcılığındaki yeni günlük dizisi Kayıp Yıllar cephesinden şoke eden bir ayrılık haberi geldi.

 Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Başrollerinde Burak Sarımola ve Aslıhan Karalar’ın olduğu dizinin Haziran ayında sete çıkması planlanıyordu.

 Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Çekimleri Çanakkale’de yapılacak olan dizinin sete çıkış tarihi uzayınca oyuncu kadrosunda ayrılıklar yaşandı. Başrol oyuncusu Burak Sarımola, uzun bekleyişin ardından dizinin çekimleri gerçekleşmeyince projeden ayrılma kararı aldı.

 Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Sarımola, şuanda başka projeler okuduğunu ve yakında sürpriz bir projeyle döneceğinin de sinyallerini verdi. Öte yandan diğer başrol oyuncusu Aslıhan Karalar’ın da aynı şekilde projeden ayrıldığı iddia edildi.

 Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Dizinin akıbeti ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ünlü sanatçılar Tuğba Özerk ve Gökhan Kırdar, İzmir Konak’ta açılan Seba Moda’nın açılışına katıldı. Açılışta basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, hem markaya destek verdi hem de samimi açıklamalarda bulundu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!
  Magazin

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilen Berk Oktay hakkında çıkan haberler ve paylaşımlara dava açmaya hazırlanıyor!

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!
  Magazin

Özgü Namal'dan doğallık itirafı!

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi
  Magazin

Melis Kızılaslan Cennetin Çocukları için imaj değiştirdi

Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!
  Gündem

Gazeteci Toygun Atilla ardından bir tekne enkazı bırakarak kayıplara karışan Mazu Yacht'ın patronu Halit Yukay'ın kayboluşunun sırrını kaleme aldı!

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!
  Hayatın İçinden

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!
  Magazin

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!