  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek. İşte detaylar...

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek

Disney+, başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yer aldığı orijinal film ‘Umami’ ile Türkiye’de lokal içerik üretimine geri dönüyor. Film, Disney+’ın 2025 yılında başlayacak yeni reklam özelliği ile birlikte yayına girecek. The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, çok konuşulacak lokal içeriklerine yakında geri dönüyor. Platform ilk olarak başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yer aldığı drama türündeki ‘Umami’ filmini izleyicilerle buluşturacak. 2021 yılında vizyona giren ödüllü film ‘Boiling Point’in uyarlaması olan ‘Umami’nin yapımcılığını Karga Seven üstlenirken, uyarlama senaryosu Can Cengiz imzası taşıyor. Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin kadrosunda Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yanı sıra, Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç ve Selin Şekerci gibi başarılı isimler yer alıyor.

 Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek

‘Umami’, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor. ‘Umami’, ‘Boiling Point’in genel hikayesine sadık kalırken aynı zamanda yerel kültüre dair güçlü dokunuşlarla yenilikçi ve özgün bir dil yakalıyor.

 

Disney+ Türkiye, Haziran 2022'deki lansmanından bu yana önemli bir dönüm noktası olacak yeni reklam özelliğini Şubat 2025'te hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu özellik ile, platforma özel orijinal yapımlar, gişe rekorları kıran filmler, ödüllü ve eleştirmenlerce beğenilen dizilerin yer aldığı herkese hitap eden içerik kütüphanesi sürekli büyüyerek izleyiciye sunulmaya devam ederken, hem üyelere hem de reklamverenlere yeni fırsatlar sunuluyor olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hangi Göz Bozukluğu Nasıl Belirti Gösterir? Nasıl Geçer?
  Yaşam - Sağlık

Hangi Göz Bozukluğu Nasıl Belirti Gösterir? Nasıl Geçer?

Nur Sürer'den 'baba' itirafı!
  Magazin

Nur Sürer'den 'baba' itirafı!

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!
  Magazin

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!

Nevra Serezli ve Murat Serezli aynı gecede ödüllendirildi!
  Magazin

Nevra Serezli ve Murat Serezli aynı gecede ödüllendirildi!

Sarp Bozkurt'tan gişe rekabeti yorumu
  Magazin

Sarp Bozkurt'tan gişe rekabeti yorumu

Ünlü oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor!
  Magazin

Ünlü oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor!