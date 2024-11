 Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek

Disney+, başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yer aldığı orijinal film ‘Umami’ ile Türkiye’de lokal içerik üretimine geri dönüyor. Film, Disney+’ın 2025 yılında başlayacak yeni reklam özelliği ile birlikte yayına girecek. The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, çok konuşulacak lokal içeriklerine yakında geri dönüyor. Platform ilk olarak başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yer aldığı drama türündeki ‘Umami’ filmini izleyicilerle buluşturacak. 2021 yılında vizyona giren ödüllü film ‘Boiling Point’in uyarlaması olan ‘Umami’nin yapımcılığını Karga Seven üstlenirken, uyarlama senaryosu Can Cengiz imzası taşıyor. Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin kadrosunda Burak Deniz ve Öykü Karayel’in yanı sıra, Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç ve Selin Şekerci gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Umami’, şef Sina Bora'nın, İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken, aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor. ‘Umami’, ‘Boiling Point’in genel hikayesine sadık kalırken aynı zamanda yerel kültüre dair güçlü dokunuşlarla yenilikçi ve özgün bir dil yakalıyor.

Disney+ Türkiye, Haziran 2022'deki lansmanından bu yana önemli bir dönüm noktası olacak yeni reklam özelliğini Şubat 2025'te hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu özellik ile, platforma özel orijinal yapımlar, gişe rekorları kıran filmler, ödüllü ve eleştirmenlerce beğenilen dizilerin yer aldığı herkese hitap eden içerik kütüphanesi sürekli büyüyerek izleyiciye sunulmaya devam ederken, hem üyelere hem de reklamverenlere yeni fırsatlar sunuluyor olacak.

