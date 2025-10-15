  • Video Galeri Foto Galeri
Brandsandmore Alışveriş Şenliği’nde Anıl Şehirlioğlu rüzgârı!

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı Brandsandmore Alışveriş Şenliği, bu yıl da büyük ilgi gördü.

Etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri ise Kuantum Eğitmeni ve Yazar Anıl Şehirlioğlu’nun gerçekleştirdiği söyleşi oldu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, derin farkındalıklar ve ilham dolu anlara sahne oldu.

