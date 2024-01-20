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Boran Kuzum'dan hayranlarını sevindirecek haber

Ünlü oyuncu Boran Kuzum'dan hayranlarını sevindirecek haber. İşte detaylar...

Boran Kuzum'dan hayranlarını sevindirecek haber

'Bihter' filminde Behlül Haznedar karakterine hayat veren Boran Kuzum, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan yakışıklı oyuncu, uzun süre alışveriş yapıp mağazaları gezdi.

 Boran Kuzum'dan hayranlarını sevindirecek haber

Yeni sezon ürünlerini de inceleyen oyuncu, "Yeni proje için çalışmalara başladık ama detay veremiyorum her şey sürpriz" açıklamasında bulundu. Yanına gelen sevenleriyle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Kuzum muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Her zaman olduğu gibi şık ve kendine has tarzıyla beğeni toplayan Boran Kuzum, meydan katındaki alışverişine devam ettikten sonra, kendisini almaya gelen aracı ile AVM’den ayrıldı.

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