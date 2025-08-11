 Boğaz’ın incisi Sortie yenilenen yüzüyle yaza damga vuruyor!

İstanbul gecelerinin vazgeçilmez adresi Sortie, bu yaz da Boğaz’ın büyüleyici manzarası, her zevke hitap eden mutfağı ve bitmeyen enerjisiyle gündemde!

Üstelik yenilenen restoranlarıyla hem damaklarda hem de magazin sayfalarında adından söz ettiriyor. Balık severler için Yeşilköy Balıkçısı, denizden gelen en taze lezzetleri sofralara getirirken; et tutkunlarının kalbini fetheden Har Kebabı, dumanı tüten kebaplarıyla tam bir lezzet şöleni sunuyor.

Akdeniz mutfağının en seçkin tatlarını bir araya getiren Sortie Restaurant, zeytinyağlılardan deniz ürünlerine kadar hafif ve sağlıklı seçenekleriyle gönülleri çeliyor. Sohbetin ve keyfin adresi Meyhanedeyiz ise geleneksel meyhane kültürünü Boğaz esintisiyle buluşturuyor.

Sortie, herkesin bütçesine hitap eden fiyat politikasıyla, ister dostlarla keyifli bir akşam yemeği, ister sabaha kadar süren müzik ve eğlence için ideal bir adres olmaya devam ediyor. Gündüz manzaranın tadını çıkarıp akşam dünya standartlarında DJ performanslarıyla eğlenmek isteyenlerin ilk tercihi olan Sortie, yenilenen yüzüyle bu yazın en çok konuşulan mekânı olmaya hazır!

