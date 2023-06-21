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Bodrum'un manifestosunu çıkardılar 

Bodrum tanıtma vakfı BOTOV’ın yeni yönetim kurulu ilk önemli çalışmasını yaptı. Bodrum Kempinski otelde iki gün süren Bodrumu tanıtma konferansı çalışmasıyla Bodrum'un manifestosu hazırlandı.

Bodrum'un manifestosunu çıkardılar 

Pr. Dr. Oğuz Babüroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmaya sektörün önemli isimleri katıldı.

Katılanlar arasında eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, eski Bodrum Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, ünlü ressam Devrim Erbil BOTAV ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan yardımcıları Bodrum Ticaret odası Başkanı Mahmut Kocadon, Polat şirketler grubu başkanı Alptekin Polat ve diğer yönetim kurulu üyeleri, Fikret Öztürk, Hamdi Akın, Melkan Tabanlıoğlu, Alişir Şahin, Berrin Ak ve Oğuz Satıcı  gibi tanınmış iş insanları toplantıda hazır bulundular.

Bodrum'un sorunlarına çözüm ve Bodrum'un geleceğinin tartışıldığı çalışma da oldukça verimli sonuçlar elde edildi.

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