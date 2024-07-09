Bora Akkaş ve ailesi halk plajında

Ailece denizin keyfini çıkaran Bora Akkaş ailesinin mutlu halleri, objektiflere yansıdı.

Bora Akkaş ve Oben Alkan, kızları Suzan ile birlikte kumsalda eğlenceli anlar yaşadı.

Sahilde vakit geçirip denize giren aile, sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini çıkardı. Akkaş ailesinin neşeli ve huzurlu halleri, çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti.

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