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Bora Akkaş ve ailesi halk plajında

Oyuncu Bora Akkaş, eşi Oben Alkan ve çocukları Suzan Akkaş ile birlikte Bodrum'un Ortakent sahilinde yer alan halk plajında görüntülendi.

Bora Akkaş ve ailesi halk plajında

Ailece denizin keyfini çıkaran Bora Akkaş ailesinin mutlu halleri, objektiflere yansıdı.

Bora Akkaş ve ailesi halk plajında

Bora Akkaş ve Oben Alkan, kızları Suzan ile birlikte kumsalda eğlenceli anlar yaşadı.

Bora Akkaş ve ailesi halk plajında

Sahilde vakit geçirip denize giren aile, sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini çıkardı. Akkaş ailesinin neşeli ve huzurlu halleri, çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti.

Bora Akkaş ve ailesi halk plajında

 

 

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