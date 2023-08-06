Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın çocukları oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; BoraAkkaş ile Oben Alkan çiftinin bebekleri bu sabah Maslak Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Çift 10.36’da normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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