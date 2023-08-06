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Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın çocukları oldu

Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın çocukları oldu... İşte detaylar...

Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın çocukları oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; BoraAkkaş ile Oben Alkan çiftinin bebekleri bu sabah Maslak Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın çocukları oldu

Çift 10.36’da normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ünlü çift Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın çocukları oldu

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