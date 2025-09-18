Bodrum Altın Mozole Ödülleri ilk kez sahiplerini buluyor

Bodrum'un sanatçılarını, zanaatkârlarını ve değer yaratan isimlerini onurlandırmak amacıyla düzenlenen Bodrum Altın Mozole Ödül Töreni, 29 Eylül 2025 tarihinde Ruins Luxury Resort’ta gerçekleşecek.

Bodrum’un kültürel mirasını, gastronomisini, sanatını ve turizmdeki yenilikçi çalışmalarını geleceğe taşımak amacıyla Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından bu yıl ilk kez Bodrum Altın Mozole Ödülleri (BAM) düzenleniyor.



Ruins Luxury Resort’ta düzenlenecek olan ödül töreni, Bodrum’un eşsiz kültürel mirasını, sanatını, gastronomisini, doğasını ve sosyal yaşamını görünür kılarken, kentin değerlerini koruyan, sürdürülebilir ve toplumsal faydayı merkeze alan çalışmaları teşvik ederek Bodrum’un ulusal ve uluslararası ölçekte marka değerini güçlendirmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.



Bodrum Altın Mozole Ödül Töreni, 7 ana kategori ve 17 dalda verilecek ödüllerle, kentin değerlerini koruyan ve geleceğe taşıyan kişi ile kurumları onurlandıracak. Törende; konaklama, eğlence, gastronomi, kültür & sanat, doğa & sürdürülebilirlik, sosyal etki ve denizcilik kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak. Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Halikarnas Mozolesi’nden ilhamla tasarlanan ödülün tasarımı ise Bodrum’un tarihsel mirasını bugüne taşıyan ve aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek inşa etme iradesini yansıtan güçlü bir sembol niteliği taşıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.