BKE Feed The Future'da ödülü aldı

Türk mutfağının uluslararası lezzet temsilcisi haline gelen Bursa Kebap Evi (BKE) bu yıl Feed the Future Ödülü alan prestijli firmaların arasında yerini buldu.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi, İhracat’ın Kahramanları ana temasıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda KOBİ’nin katıldığı ve 12 farklı ülkeden kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturan zirve, önemli bir yarışmaya da ev sahipliği yaptı. Gıda sektörünün Oscar’ı kabul edilen Feed the Future ödüllerinin kazananları akşam yapılan ödül töreninde açıklandı. 35 ana kategoride 850 üzerinde başvurunun değerlendirildiği yarışmada Bursa Kebap Evi, Franchise İle Büyüyen Gastronomi Noktası ile ödüle layık görüldü.

ULUSLARARASI FRANCHİSE MODELİ UYGULUYORUZ

BKE CEO'su Hüseyin Genç, Türkiye başta olmak üzere AB ülkeleri ile birlikte 14 ülkede sürdürülen şubeleşme çalışmalarına her ay yenilerinin eklendiğini söyledi. Franchise modeli ile büyüme hedefinin son iki yılda hız kazandığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Şubelerimizin iç mimari tasarımı, restoran konseptimiz, çalışanlarımızın eğitim süreci ve ürünlerimizin uluslararası soğuk zincir kargo sistemiyle lezzet kaybına uğramadan taşınması KBE standartlarıyla koruma altına alındı. Tüm bu operasyonel süreç BKE Franchise Sistemi'nin bir parçasını oluşturuyor. 2026 yılına farklı coğrafyalarda elde ettiğimiz tecrübe ve deneyimlerle hareket edeceğiz."

GÖKYÜZÜNDE TÜRK YILDIZLARI YERDE BKE

Bursa Kebap Evi'nin bu yıl Teknofest etkinliklerinde milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği etkinliklerde yer aldığını belirten Hüseyin Genç "Türk Yıldızları başta olmak üzere, yüksek teknoloji ürünleriyle gurur duyduğumuz şirketlerimiz ve gençlerimizle tüm etkinlik boyunca beraber olduk. BKE standlarına gelen vatandaşlarımızın sevincine ortak olduk. Her yıl Teknofest etkinliklerinde yer alacağız." dedi.

