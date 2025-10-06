  • Video Galeri Foto Galeri
Biran Damla Yılmaz, Şanlıurfa’yı çok sevdiğini anlattı

Biran Damla Yılmaz, Şanlıurfa’yı çok sevdiğini anlattı. İşte detaylar...

Genç yaşına rağmen 10 yıldır yer aldığı projelerle adını televizyon dünyasının sevilen isimleri arasına yazdıran Biran Damla Yılmaz, yeni dizi projesi için Şanlıurfa’da yaşamaya başladı.

 

Almanya ve İstanbul arasında mekik dokuyan Biran Damla Yılmaz, son iki aydır yaşadığı Şanlıurfa’yı çok sevdiğini anlattı.

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Yılmaz, "İlk defa şehir dışı bir projede çalışacaktım. Daha önce Şanlıurfa’da da hiç bulunmamıştım. Benim için bu açıdan biraz macera oldu. Ama hem Yıldız karakterini hem Şanlıurfa’yı çok sevdim" dedi.

Şanlıurfa’da sette olmadığı günlerde Göbeklitepe, Balıklıgöl gibi tarihi yerleri de ziyaret eden genç oyuncu, "İnsanlık tarihi ile ilgili edindiğim bilgiler ve dolayısı ile tarihi lokasyonlar, aynı zamanda günümüzde unuttuğumuz manevi değerleri yeniden hatırlamak ve hissetmek beni çok etkiledi.” diyerek Şanlıurfa’daki keşiflerinden bahsetti.

HAK ETTİĞİ HAYATI YAŞAYAMAYAN KADINLARI DÜŞÜNDÜM
Her bölümde oyunculuğu ve renkli karakteriyle sosyal medyada gündem olan Biran Damla Yılmaz, “Karakter üstüne çalışıp, kendimi onun yerine koyunca çok etkilendim ve ona kanım ısındı. Aslında kadın olmanın ne kadar zor olduğunu yeniden gördüğüm bir noktadayım. O yüzden aslında tüm hayalleri olan, hak ettiği hayatı özgürce yaşamak isteyen, kadınları düşünerek çalıştım bu karaktere.” diyerek başarılı performansının ardında yatan sırrı anlattı.

