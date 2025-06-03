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Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşayan Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisiyle ilgili itirafı dikkat çekti!

Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşayan Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisiyle ilgili itirafı dikkat çekti! İşte detaylar...

Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşayan Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisiyle ilgili itirafı dikkat çekti!

Cansu Taşkın, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşayan Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisiyle ilgili itirafı dikkat çekti!

Birçok ülkeye tatil için giden model, "Gitmediğiniz ülke var mı?" sorusuna, "Gitmediğim ülkeler var. Sıcak ülkeler seviyorum, soğuk yerleri sevmiyorum. Türkiye'de Göcek'i seviyorum. Bodrum kalabalık. Daha az insan arıyorum" yanıtını verdi. Formuyla konuşulmasına model, "Pişi ve börek yiyorum. Onları yemediğim zaman zayıflıyorum. Fiziğim genetik herhalde... Geçmişim aslında sporcum. Voleybolda kaptanlık yaptım. Aslında her şeyi yiyorum, iştahım kapanmasın diye uğraşıyorum" dedi.

 Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşayan Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisiyle ilgili itirafı dikkat çekti!


Sokakta erkeklerden daha çok kadınların kendisine bakmasına Taşkın, "Boyum uzun, saçım sarı dikkat çekiyor. Bazen sokakta yürümekte zorluk çekiyorum. Aslında başarılı olan insanları aşağıya çekmek için uğraşıyorlar. Eğer böyle şey varsa doğru yoldasınız" diyerek, sektördeki bası isimlere göndermede bulundu.

Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşayan Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisiyle ilgili itirafı dikkat çekti!
OYUNCULUK KANUNU YOK
Sahne kıyafetlerinin konuşulmasına Taşkın, "Gülşen'i beğeniyorum. Sahnede devleşiyor. Sahne şov dünyası, nasıl istiyorsa öyle giymeli... Yakışan giymeli... Birine mesela yakıştırmıyorum. Bir dozu var bence" dedi.

 Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşayan Cansu Taşkın'ın İnci Taneleri dizisiyle ilgili itirafı dikkat çekti!


Oyunculukla ilgili projesinin olacağını söyleyen model, "İnci Taneleri'nden teklif gelirse düşünür müsünüz?" sorusuna, "Oyuncu her role giren biridir. Teklif gelirse düşünebilirim. Profesyonel bakıyorum, gündem olarak bakmıyorum" yanıtını verdi. Bir dönem Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşayan Taşkın, "Dost kaldınız mı?" sorusuna, "Çok konuşmuyorum" diyerek, cevaplamadı. Oyunculuk kriteri için Taşkın, "Oyuncu her role girebilmeli. Öpüşmem ve el ele tutuşmam gibi düşünmüyorum. Orada da işini yapıyorsun. Oyuncu her karakterde olmalı... " şeklinde konuştu.

AŞK İTİRAFI
Aşkla ilgili model, "Bir ünlüyle aşk olur mu?" sorsuna, "Nerede biliyorsunuz olmadığını?" diyerek, ünlü biriyle birlikte olduğunu itiraf etti.

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