  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini söyledi.

 Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

 Beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Lara, "Belki bedenin zafıyladı ama kalbim hala güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emre Altuğ ile İpek Açar'dan unutulmaz konser
  Magazin

Emre Altuğ ile İpek Açar'dan unutulmaz konser

Ahmet San: Türkiye'de sanatçılar profesyonel değil!
  Magazin

Ahmet San: Türkiye'de sanatçılar profesyonel değil!

Venedik'ten Ferzan Özpetek’e
  Kültür - Sanat

Venedik'ten Ferzan Özpetek’e

Özlem Yıldız'ın AVM tarzı
  Magazin

Özlem Yıldız'ın AVM tarzı

Caroline Koç, Sivas’ta acımasızca dövülen Mucize isimli köpeği sahiplendi
  Cemiyet

Caroline Koç, Sivas’ta acımasızca dövülen Mucize isimli köpeği sahiplendi

Uğur Işılak Kırşehir'de sahne aldı
  Magazin

Uğur Işılak Kırşehir'de sahne aldı