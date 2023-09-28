Beste Açar, Şehrazat eseriyle sonbaharı selamlayacak

Ünlü sanatçı, yeni single parçası “Timsah Gözyaşları”nı müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.

Sözü ve müziği pop müziğinin önemli bestecilerinden Şehrazat’a ait olan şarkının düzenlemesini ise ünlü aranjör Erhan Bayrak üstlendi. Hem yaza veda eden hem de sonbahara “Merhaba” diyen slow mid parça farklı ve bir o kadar da sıcacık hisler barındırıyor.

Şehrazat’ın kaleminden dökülen anlamlı ve büyülü sözler, Açar’ın yorumuyla birleşince ortaya çıkan eser, dinler dinlemez müzikseverleri yakalayacak.

Beste Açar’ın yeni single çalışması “Timsah Gözyaşları” 29 Eylül’den itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle Poll Production YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda…

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