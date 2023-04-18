Beste Açar: Klipte tek giyinen kadınım

Sözü ve müziği kendisine ait olan “Canım Seni Çekiyor” şarkısı melodik yapısı ve duygusu ile bu yaz romantizm rüzgârı estirecek. Akustik flamenko tınılarıyla, etnik tınıların sentezinden oluşan ve soft bir sound olan samimi parçanın aranjesi Ceyhun Çelikten imzalı…

MAHREMİYET KALMADI

Kemal Başbuğ’un objektifinin karşısına geçen Beste Açar, klipte sade ve doğal giyim tarzıyla dikkat çekti. Klipteki stiline gelen yorumlar karşısında Açar, “Normal hayatta da bu şekilde giyiniyorum. Klipte de tek giyinen kadın olabilirim. Kendim olmaya devam edeceğim. Dünyaya baktığımızda sahne çok başka bir yer ve orada normal hayatta ki gibi olmak zorunda değiliz. Türkiye’de ise bunun ucuzlatıldığını ve biraz daha mahremiyetin olması gerektiğini düşüyorum. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Ben bu yolu seçmiyorum” diye konuştu. Beste Açar’ın bu yorumu son dönemlerde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen, Aleyna Tilki ve Simge Sağın'a gönderme olarak yorumlandı. Bir tiyatro sahnesinde 2 dansçının eşlik ettiği klip dinleyicileri mest edecek.

KAYAHAN’IN İZİNDE!



Tüm bunların yanı sıra parça önemli bir özellik taşıyor. Babasının tarzında bir yol izleyen Beste Açar, parçanın arasında okuduğu şiirle herkese Kayahan’ın sesinden dökülen o unutulmaz şiirleri hatırlatıyor.

ŞARKILAR HİÇ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR

Şarkısını dinleyenlerden son derece olumlu geri dönüşler aldığını belirten Açar, “Herkes çok beğendi, çok sevdi. Melodiler, sözler babanızı anımsatıyor yorumları aldım. Malum son zamanlarda çıkan şarkıların birçoğunun sözleri benim için bir anlam ifade etmiyor. Sadece dinlemiş olmak için dinliyoruz. Ben sözlerin daha duygulara ifade etmesini önemsiyorum” dedi.

İDDİAM KENDİMLE

Asıl mesleğinin Kişisel Gelişim eğitmeni olduğunu ifade eden Açar, “12 yıldır bu iş işi yapıyorum. Eşimin önerisiyle yöneldim. Hep doğru insanlarla karşılaştım. Polat Yağcı çok değerli bir isim. Onun da varlığı ve desteği beni cesaretlendirdi. İyi ki de yapmışım, devamı gelecek. Ben hiç bir şeyi birilerine ispat etmek için yapmadım. Keyifle yaptım. İddiam yok ama iddiam kendimle. Bu tarafım da görecekleri için şükürler olsun” diyerek açıklık getirdi.

“Canım Seni Çekiyor” a renk katan bir diğer isim ise solist Emre Olgun… Vokal olarak Beste Açar’a gitarıyla eşlik eden Olgun, şarkıya kattığı yorumla müzikseverleri büyüleyecek. İkilinin uyumu ve performansı tam anlamıyla kulakların pasını silecek.

Beste Açar’ın yeni single çalışması “Canım Seni Çekiyor” 14 Nisan’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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