Beste Açar: Çocukken Kayahan’ın kızı olduğumu gizlerdim

Babası ile çok fazla bir şeyi paylaşamadığını ve bunun eksikliğini hissettiğini söyleyen Beste Açar “Herkesin babası özeldir ama benimki çok özeldi, ben onunla çok şey paylaşamadım, uzun zaman görmediğim oldu, telefondan sadece sesini duyardım, jeton süresi bitmeye yakın hızlı hızlı her şeyi ona anlatmak isterdim. Evimizde telefon yoktu komşu teyzeyi arardı babam oradan onunla konuşabilirdim sadece” sözleriyle babasına olan özlemini dile getirdi.

İlkokula başladığı zaman ünlü birisinin kızı olduğunu anladığını ifade eden Açar o günleri şu sözlerle anlattı: “ilkokula giderken müsameremiz oldu babam en önde oturup beni izliyordu, bale yapıyordum ben, o güne kadar babamın Kayahan olduğunu kimseye söylememiştim beni babamdan dolayı sevmelerini istemedim, babam ben sahnedeyken bana çiçek uzatıp kızım dedi ve herkes orada öğrenmiş oldu çok gururlanmış ve çok utanmıştım.”

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