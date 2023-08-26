 Beste Açar dizi ve film izlemediğini açıkladı! Sebebine çok şaşıracaksınız!

Beste Açar, YouTube kanalında Onur Altundağ'ı ağırladı.

Dizi ve sinema filmi izlemediğini açıklayan Açar, "Her dizide belli rollerde özdeşleşiyoruz. Kendimizi onların yerine koyuyoruz. Bir başkasına haksızlık yapıldıysa öfkeleniyoruz. İlişkiye dair bütün bakış açını cozurdatıyor. Mutlu ilişkiye başlamak istiyorsan, onun mümkün olmadığını bilinç altına kodluyor. Yeni bir ilişkiye girmek istiyorsan seni diğer tarafa çekiyor. Komedi filmi de olsa belli duygularımız aktif oluyor. Hayat bir dizi" dedi.

DEDİKODU ENERJİ KAÇAĞIDIR

Dedidoyla ilgili konuşan Açar, "Dedikodu enerji kaçağıdır. Orada sadece eleştiri ve yargı var. Yargı seni küçültür. Karşındaki insanı kendinden küçük görürsün. Eleştiri ve yargı seni her zaman düşürür. Herkesi olduğu halde kabul edersen dünya daha güzel. Herkesi yüzde 80 eleştirmemeye ve buna dikkat etmemeye özen gösteriyorum" dedi.

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