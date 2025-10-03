Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde özel bir doodle hazırlayan Yandex Türkiye, en çok aranan Süper Lig takımlarını da açıkladı

İstanbul, Türkiye, 3 Ekim 2025 — Türk futbolunun en önemli karşılaşmalarından biri yaklaşırken, Yandex Türkiye arama verilerini inceleyerek hangi Süper Lig takımlarının daha fazla arandığını ve futbol heyecanının en yoğun nerelerde yaşandığını ortaya koydu. Bu yılın Beşiktaş-Galatasaray derbisi yaklaşırken, yapay zekâ destekli 'Yazeka ile Yandex Arama' sayesinde kullanıcılar, haberlerden karşılaşmaların yayınlarına kadar futbol dünyasındaki tüm gelişmeleri kolayca takip edebiliyor. Ayrıca Yandex, ana sayfasında özel bir derbi doodle’ı yayınlarken, arama motorunu Yandex olarak ayarlayanlara beIN SPORTS aboneliği de hediye ediyor.

Yandex’in araştırmasında, geçen sezon Süper Lig maçlarıyla ilgili yapılan milyonlarca arama sorgusu incelendi. Aramalar, her maçın öncesi ve sonrasındaki iki günü kapsıyor ve çoğunlukla karşı karşıya gelen iki takımın adlarını içeriyor. Araştırma Türkiye’nin en büyük yirmi ilinin arama alışkanlıklarına odaklanıyor. Genel arama trendleri: Futbol kulüpleri Araştırmaya göre, şampiyonlukla ilgili aramaların %28’inde adı geçen Galatasaray Türkiye’nin en çok aranan takımı oldu. Fenerbahçe %21’lik oranla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise yüzde 14 ile üçüncü oldu.



Üç Büyükler ülke genelinde öne çıksa da şehirlerin kendi takımlarına olan ilgisi de dikkat çekiyor:

● Samsun’da Samsunspor’a ilgi, diğer şehirlerde bu takıma gösterilen ilginin dört katına ulaştı ve burada bu takım Beşiktaş kadar popüler hale geldi.

● Konya’da, Konyaspor ile ilgili aramalar diğer şehirlerde bu takımla ilgili aramaların üç katını aştı.

● Kayseri’de ise Kayserispor’a olan ilgi diğer şehirlerde bu takımla ilgili aramaların 2,3 katına çıktı. Veriler ayrıca, coğrafi yakınlığın futbolseverlerin arama davranışlarını etkilediğini de gösteriyor.

Örneğin Trabzonspor, Trabzon’a yakınlığı nedeniyle Samsun’da da çok fazla ilgi gördü. Kayseri’de ise Sivasspor ile ilgili aramalar ortalamayı aştı. Türkiye’de şehirlerin Süper Lig maçlarına ilgisi Sezon boyunca futbol içerikli aramaların en fazla yapıldığı şehir ise Diyarbakır oldu. Futbola en çok ilgi gösteren diğer iller ise sırasıyla Şanlıurfa ve Gaziantep olarak öne çıktı.



2025’in en çok aranan maçları

2025 sezonu için futbolseverlerin en çok aradığı karşılaşma Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oldu. Bu maçın arama hacmi en yakın rakibi Gaziantep-Galatasaray karşılaşmasının arama hacmini neredeyse ikiye katladı. Listenin üçüncü sırasında ise Galatasaray-Konyaspor maçı yer aldı. Yandex Türkiye ana sayfasında, dünyanın en heyecanlı futbol derbilerinden biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine özel olarak, karşılaşmanın enerjisini yansıtan tematik bir doodle’a da yer verdi.

'Yazeka ile Yandex Arama', futbolseverlerin sezon boyunca tüm gelişmelerden haberdar olmasını sağlıyor. Yapay zekâ destekli arama motoru sayesinde maç ve takım haberlerini kolayca takip edebilir, yayın bilgilerine hızla ulaşabilirsiniz. Yandex ayrıca; beIN SPORTS ile yaptığı iş birliği kapsamında, arama motorunu Yandex olarak ayarlayan kullanıcılara premium futbol yayını aboneliği hediye ediyor.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgiye beIN SPORTS’un resmî web sayfasından ulaşabilirsiniz.

