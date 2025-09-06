  • Video Galeri Foto Galeri
Berkay Tulpar, Hollywood Yıldızı Eric Roberts’ı yapay zekâ destekli saç ekimi teknolojisi FAIR ile ağırladı

Özel Berkay Tulpar Polikliniği & Premium Health Group Istanbul, dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Eric Roberts’ı ağırladı.

Roberts, kliniğin kurucusu Berkay Tulpar tarafından geliştirilen FAIR (Follicular Artificial Intelligence Restoration) teknolojisini ve yapay zekâ destekli saç analiz sistemlerini yerinde incelemek için İstanbul’a geldi.

 

Ziyaret kapsamında Eric Roberts, Berkay Tulpar liderliğinde FAIR cihazı ile detaylı saç analizi yaptı. Saç tellerinin kalınlık ve incelik ölçümleri ile birlikte DHT (dihidrotestosteron) analizi gerçekleştirildi. Yapay zekâ sayesinde saçlarının tümünün dijital görüntüsü çıkarılarak Roberts’a özel bir sunum yapıldı. İncelenen bölgeler için, kliniğin kendi markası olan Azur saç bakım ürünlerinden oluşan 6 aylık özel bakım seti Roberts’a hediye edildi.

Eric Roberts ayrıca kliniğin diş hekimliği bölümünde uygulanan All-on Four diş implant tedavisi ile yepyeni bir “Hollywood gülüşü” kazandı.

Berkay Tulpar, konu hakkında şu açıklamada bulundu:
“Eric Roberts’ın kliniğimizi ziyaret etmesi ve FAIR teknolojimize olan ilgisi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yapay zekâ destekli saç ekimi ve dijital diş estetiği alanında geliştirdiğimiz bu yenilikçi yöntemler, yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında sağlık turizmine yön verecek.”

Günün devamında Eric Roberts, İstanbul’un eşsiz manzarasını sunan kliniğin terasında Altın Boynuz (Golden Horn) seyrederek Türk kahvesi deneyimi yaşadı. Ardından, DenDen Denizciliğin özel lüks yatıyla gerçekleştirilen Boğaz turu ile İstanbul’un büyüleyici güzelliklerini keşfetti ve günü Four Seasons Hotel’de düzenlenen akşam yemeği ile noktaladı.

Ziyaret, ulusal basın ve uluslararası dergi muhabirlerinin yoğun ilgisiyle takip edildi. Bu özel buluşma, Berkay Tulpar Polikliniği’nin Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki öncü rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

