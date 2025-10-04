  • Video Galeri Foto Galeri
Berdan Mardini rüyasında gördü Nusret'e koştu

Kızı ve oğluyla yemek yiyen şarkıcı, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Gözlüğü ve tarzıyla ilgili Mardini, "Hande Yener'in dansçılarından Berdan Mardini" diyerek, espri yaptı. Nusret'e gelme sebebinin rüya olduğunu belirten şarkıcı, "İki gün önce gül suyu ve kozmetik markam için reklam arıyordum. Gerçek gül suyu cilde iyi geliyor. Gerçek gül suyunun Türkiye'de satıldığına inanmıyorum. Bir reklam filmi buldum. Ersin Korkut aklıma geliyor reklam filminde oynaması için... Şafak Sezer de var. Düşünüyorum o anda... Sonra et yemeye gittik. Sonra uyudum rüyamda ama dalmadan önce sosyal medyada Nusret videosu izlemiştim. Rüyamda, 'Nusret, asıla ete vuruyor ve elinde Mardini Gül suyu var onu sıkıyor. Etin üzerinde gül suyu dökülüyor. Nusret de etin altında, 'Mardini' diye bağırıyor' dedi.

Sabahta Nusret'e gittim. Bundan sonra gül suyunu cebimde taşıyacağım. Lahmacun yiyince üzerine dökeceğim" dedi. Şarkıcı, "Reklam için Nusret ile görüşme olacak mı?" sorusuna, "Görüşeceğiz. Yarın ürünleri yollayacağım. Bu arada 'Keke' diye film yazıyorum" yanıtını verdi.

ESKİ BERDAN MARDİNİ O
Mardini, "Üzerinizdeki pijama bin doları vardır?" sorusuna, "Çok para harcamam. O eskiden Salak Berdan Mardini'ydi" yanıtını verdi.

GÜLDÜREN İNGİLİZCE
Şarkıcı, mekanda Uzak Doğulu bir hayranıyla karşılaştı. Mardini'nin Uzak Doğulu hayranı şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Şarkıcı, hayranına çıkardığı kozmetik ürününü İngilizce ve Kürtçe anlatmaya çalıştı. İngilizcesiyle güldüren Mardini, "Nasıl İngilizcem" diyerek, kahkaha attı.

Daha sonra oğlunu yanına çağıran şarkıcı, Uzak Doğulu hayranına kozmetik ürünlerini tanıtmasını istedi.

Mardini, "Çok ürün satmam lazım. Şaka bir yana reklam reklamdır. Çin, Japonya ve Kore doğal ürünlere hayran. Normalde eskiden fotoğraf imzalıyordum. Parfüm çıkardım üzerinde Mardini yazıyor, 'Bunu alacağım ama Berdan Bey imzalar mı?' diyorlar. Şimdi parfüm imzalıyorum. Şimdi parfüm imzalama günü yapacağım" şeklinde konuştu.

