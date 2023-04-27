Bengin'den Cennet Bahçesi

Klip yönetmenliğini Doğan Umut’un yaptığı, aranjörlüğünü ise Ahmet Turan Uluç’un üstlendiği “Cennet Bahçesi” adlı eser duygusal bir şarkı olarak raflarda yerini alacak.

Bengin, bu sefer Kamile Uluç ile muhteşem bir düete imza atarak aşk acısını bu klibinde gösteriyor. Bengin’in klibi, 4 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

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