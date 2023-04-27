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Bengin'den Cennet Bahçesi

Romantik şarkıların sesi Bengin; sözü ve müziği kendisine ait olan Doğan Umut Music Company etiketli, dördüncü single solo albümü “Cennet Bahçesi”adlı eserin klip çekimlerini tamamladı.

Bengin'den Cennet Bahçesi

Klip yönetmenliğini Doğan Umut’un yaptığı, aranjörlüğünü ise Ahmet Turan Uluç’un üstlendiği “Cennet Bahçesi” adlı eser duygusal bir şarkı olarak raflarda yerini alacak.

Bengin'den Cennet Bahçesi

Bengin, bu sefer Kamile Uluç ile muhteşem bir düete imza atarak aşk acısını bu klibinde gösteriyor. Bengin’in klibi, 4 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

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