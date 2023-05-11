Klip için Almanya’dan özel ekip gelecek

Grand müzik etiketiyle çok yakında müzik severlerle buluşacak klip için Almanya’dan özel kameraların yanı sıra 20 kişilik bir ekipte gelecek. ‘Babam’ şarkısına Hollywood teknikleriyle film tadında bir klip çekilecek.

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