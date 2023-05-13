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SnobMagazin.com

Petek Dinçöz idolünü açıkladı

Petek Dinçöz son olarak yeni çıkaracağı şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Dinçöz idolü olan sanatçıyı açıkladı.

Petek Dinçöz idolünü açıkladı

Petek Dinçöz, önceki gün “Gel Benim Ol” adlı şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçti.

Petek Dinçöz idolünü açıkladı

"İLK DİNLEDİĞİMDE AĞLADIM"

Aranjmanı Sezgin Gezgin'e ait olan şarkısının klip çekimi öncesi soruları yanıtlayan  Dinçöz, "Ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde ağladım. Yaz düğünlerine yeni bir düğün müziği gibi olacak. Yıllar önce Kutsi ile yapmıştık ama o bunun üstüne çıkacak gibi. Mustafa Ceceli'ye de sevgiler buradan. Artık düğünlere ben gidiyorum İrem ile beraber" diyerek kahkaha attı. 

Petek Dinçöz idolünü açıkladı

“KLİPTE GELİNLİK GİYDİM” 

Klibin konusundan da bahseden Dinçöz, "Klip için seçimin geçmesini bekleyeceğiz. Seçimden 10 gün sonra yayınlanacak. Çok klipler çektik biz. Antika bir aracımız var. Onunla birlikte bir klip gelecek. Arabalar, erkekler için. Ben anlamam yani. Ben bisiklete binmeyi daha çok severim arabalar pek ilgimi çekmiyor ya. Klipte de bir gelinlik giydim. " dedi. 

Petek Dinçöz idolünü açıkladı

“İDOLÜM AJDA PEKKAN” 

Takıları hakkında da konuşan Dinçöz, "Dünyayı takip ediyoruz hepimiz, dünya da bizi takip etmeye başladı ve bu çok gurur verici bir şey. Bütün kazancımı buraya yatırdım. Takılara yatırdım. Işıltıyı ve şıkırtıyı seviyorum. Kıyafetim nasıl sizce, sevgili Tolga Çam, iki günde sabahladı da dikti.  İdolüm de Ajda Pekkan'dır. Dikkat ediyorum kendime de sesime de. O Türkiye'nin en önde gelen ses sanatçılarındandır." diye konuştu.  

Petek Dinçöz idolünü açıkladı

 

 

 

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