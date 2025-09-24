  • Video Galeri Foto Galeri
Bebek’in yeni mahalle durağı Nil’s Blissful Bites, adından sıklıkla söz ettiriyor.

Ülkü Alikoç’un tek başına işlettiği dükkân; sabah kahvesi, tost, bagel ve sandviçleriyle güne güzel başlamanın adresi oldu.

Sabah sporcuları uğruyor, öğlen ofis çalışanları hızlı bir şeyler atıştırıyor. Markanın kimliğini öne çıkaran bir diğer detay ise mekânda kullanılan özel tasarımlar. Mug ve sticker’larda Bebek’in tanıdık simalarına rastlamak mümkün; İbrahim Kutluay bunlardan sadece biri.

Seramik kahve bardakları ise Atelier Do Be Mine imzası taşıyor. Alikoç, 20 aylık kızı Nil Ege’yle birlikte dükkânın açılış-kapanış anlarını sosyal medyada paylaşıyor; bu da mekânı daha da samimi ve gerçek bir “mahalle yeri” haline getiriyor.

