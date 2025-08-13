Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu denizde geçirdiği kazayı anlattı

  • Video Galeri Foto Galeri
Kız bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu, kaza geçirdi. Eşi Ural Kaspar'la deniz keyfi yaptığı sırada merdivenlerin orada oyuncunun üzerine bir çocuk düştü.

Deniz fobisi olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Mucizevi şekilde daha rahattım. Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk sanırım akrebotik hjareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Derinde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumda fıtığa sebep oldu" dedi.

 

