Beaulis’in likit formlu yeni ürünleri kış makyajının vazgeçilmezi olacak

Gratis’in trend renkleri, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünleri ile dikkat çeken markası Beaulis, ürün gamını sürekli çeşitlendirerek makyaj çantalarındaki yerini genişletmeye devam ediyor. Beaulis, satışa sunduğu likit formdaki yeni ürünleri ile göz alıcı doğallığı ön planda tutarken cilde verdiği canlılık ile de kış makyajı trendine yön veriyor.

Kışın canlı ve doğal güzelliği vurgulamak için ideal seçenek olan Beaulis’in likit formlu makyaj ürünleri, cilt ile bütünleşerek cildin kadife gibi pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Beaulis’in yeni likit formlu ürünleri şöyle;

Beaulis Charm It Likit Allık

Yanakları doğal bir şekilde renklendiren Charm It Likit Allık, cilt yüzeyinde kolayca dağılan yapısı sayesinde ipeksi ve yumuşak bir his sağlıyor. 3 farklı renk seçeneği ile doğal, canlı ve aydınlık bir görünüm sunan Beaulis Charm It Likit Allık 139 TL’den satışa sunuluyor.

Beaulis Light It Likit Aydınlatıcı

Cildi aydınlatırken aynı zamanda doğal bir parlaklık sağlayan Light It Likit Aydınlatıcı, likit yapısı sayesinde kolayca uygulanabiliyor. Yüzdeki belirli noktalara uygulandığında yüz hatlarını belirginleştiren ve ışıltıyı arttıran Light It Likit Aydınlatıcı, 3 farklı renk seçeneği ile her cilt tonuna uyum sağlıyor. Likit formuyla kolay uygulama rahatlığı sağlayan Beaulis Light It Likit Aydınlatıcı, 139 TL’den satışa sunuluyor.

Beaulis Mold It Likit Bronzer

Likit yapısı ile kolay dağılan ve tüm cilt tiplerine uygun olan Mold It Likit Bronzer, ciltte doğal bronz görünümü sağlıyor. Kontur yapmak ve ışıltılı bir etki yaratmak için ideal olan Beaulis Mold It Likit Bronzer, 139 TL’den satışa sunuluyor.

Beaulis Drop It pH Değişimli Dudak Parlatıcısı & Allık

Özel formülü sayesinde dudaklarda ve yanaklarda vücut ısısı ile pH değerine göre renk değiştiren Drop It, tek üründe 2 ürünü bir arada sunuyor. Drop It, transparan yapısı ile her cilt tonuna uygun bir renk sunarak cilde anında taze bir görünüm kazandırıyor. Gün boyu hem dudaklarda hem yanaklarda pürüzsüz, parlak ve canlı pembe bir görünüm yaratan Beaulis Drop It, 169 TL’den satışa sunuluyor.

Beaulis Prime It Serum & Focus Makyaj Bazı

Makyaj öncesinde cildi nemlendirirken aynı zamanda pürüzsüz bir yüzey oluşturan Prime It, ciltte gün boyu taze bir görünüm sağlıyor. Zenginleştirilmiş içeriği sayesinde cildin nemlenmesine ve canlanmasına yardımcı olan Prime It, cildi aydınlatıyor, mat bir görünüm yerine doğal bir ışıltı kazandırıyor. Hem makyaj bazı hem de nemlendirici serum olarak kullanılabilen Beaulis Prime It, 198 TL’den satışa sunuluyor.

