  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bastonla görüntülenen Ali Poyrazoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Bastonla görüntülenen Ali Poyrazoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi! İşte detaylar...

Bastonla görüntülenen Ali Poyrazoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Ali Poyrazoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

 Bastonla görüntülenen Ali Poyrazoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Bastonla yürüyen sanatçı karşısında gazetecilere görünce, "Eyvah! Bana rastlamasanız olmuyor mu?" dedi. Gazetecilerin geçmiş olsun dileklerine Poyrazoğlu, "Türk futbolunun büyük kaybıyım. Top oynarken tekme yedim ve sakatlandım. Sezonu kapatmadım, iyileşip sahalara geri döneceğim" diyerek, espri yaptı.

 Bastonla görüntülenen Ali Poyrazoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi!


Tiyatroyla ilgili Poyrazoğlu, "Genel istek üzerine tiyatromuzun en çok tutmuş oyuncu 'Kobay'ı yeniden sahneliyoruz. Araştırma yaptık, birinci 'Kobay', ikinci 'Çılgınlar Kulübü', üçüncüsü ise 'Deliler Boşandı' oldu" açıklamasını yaptı. Sanatçı, "Dizi oyuncularının bu dönemde tiyatro popüler diye yer almak istediği için eleştirildiği söyleniyor. Siz ne dersiniz?" sorusuna, "Gençlerin hiçbirine bu konuda yasak getirmemek lazım. Kimseye sen niye şair olmak istiyorsun, neden roman yazıyorsun, niye ressam olacağın denmez. İçinde bir cevher varsa, bir şey göstermek istiyorsa çıkıp eğlenecek. Bizim sektörün adı eğlence sektörü...

 Bastonla görüntülenen Ali Poyrazoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Eğlence sektörünün eğlencesi olmamak lazım. Doğru düzgün becerebilecekse buluşacaksın, yoksa uzak durmakta fayda var" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

14 yıldır evli olan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı
  Cemiyet

14 yıldır evli olan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

Gülin İyigün'den Murat Yıldırım açıklaması: Rahat ve keyifli geçti
  Magazin

Gülin İyigün'den Murat Yıldırım açıklaması: Rahat ve keyifli geçti

Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya doktor kontrolüne giderken görüntülendi
  Magazin

Şebnem Bozoklu ve eşi Kanat Atkaya doktor kontrolüne giderken görüntülendi

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılmasına sebep olarak gösterilen Arzu Sabancı sessizliğini ilk kez bozdu!
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılmasına sebep olarak gösterilen Arzu Sabancı sessizliğini ilk kez bozdu!

Boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile öpüşürken fotoğrafları çıktığı için eleştirilen Güzide Duran açıklama yaptı!
  Magazin

Boşanma davası devam ederken Fikret Orman ile öpüşürken fotoğrafları çıktığı için eleştirilen Güzide Duran açıklama yaptı!

Aslı Çetiner'den Levent Kırca açıklaması
  Magazin

Aslı Çetiner'den Levent Kırca açıklaması