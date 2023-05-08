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Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını dile getirdi  

Ünlü modacı Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yakışıklılığıyla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını dile getirdi  

Başak Dizer, 2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz sene çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını dile getirdi  
Modacı, Marie Claire dergisine konuştu. Dizer, "Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor" dedi.

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