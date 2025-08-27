  • Video Galeri Foto Galeri
Barış Arduç'tan Aşk ve Gözyaşı açıklaması

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Arduç, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni sezonda Hande Erçel ile birlikte rol alacağı Aşk ve Gözyaşı dizisi hakkında konuşan ünlü oyuncu, heyecanını gizleyemedi. Arduç, “Eylül ayında seyirciyle buluşacağız. Çok heyecanlıyız, ilk tanıtım yayınlandığında aldığımız tepkiler gerçekten harikaydı” diyerek projenin merakla beklendiğini ifade etti.Samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür eden Arduç, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

