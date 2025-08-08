 Banu Karaca’dan Azka’da muhteşem Bodrum gecesi

Türkiye’nin sayılı soprano sanatçılarından Banu Karaca, Azka Otel’in geleneksel Yaz Konserleri serisi kapsamında sahne aldı.

Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Karaca, yaklaşık 2 saat boyunca Bodrum’un sıcak yaz akşamına sanat dolu bir dokunuş kattı.



Konserin en dikkat çeken anlarından biri, geçtiğimiz ay 1907 Fenerbahçeliler Gecesi’nde seslendirdiği ve büyük alkış alan "İyi ki Fenerbahçeliyim" adlı marşı yeniden yorumlaması oldu.

Bu özel eser, Fenerbahçe tarihinde sözleri ve bestesi bir kadın sanatçıya ait olan ilk özgün marş olarak da öne çıkıyor.

Sanatçı, 25 Ağustos ’da müzikseverlerle buluşacak olan yeni şarkısı "Bomba"nın nakaratını da ilk kez Azka sahnesinde seslendirdi.

