Eylül Tumbar, Balıkesir'de 6.1 şiddettinde meydana gelen depremde akrabasını kaybetti.



Oyuncu, amcasının enkazda kaldığını ve hayatını kaybettiğini söyledi.



Tumbar, yengesinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.