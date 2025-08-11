 Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak'tan annesinin duygusal paylaşım yaptı

21 Mart 2024'te hayatını kaybeden Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, annesinin doğum gününde duygusal paylaşım yaptı.

Nostaljik fotoğrafını paylaşan Çolak, Instagram'dan duygularını dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.