Ünlü şarkıcı Aysu Baçeoğlu’ndan Manifest’e uyarı... İşte detaylar...

Bir döneme damgasını vuran ünlü model Aysu Baçeoğlu, 7 yıl aradan sonra döndüğü müzik dünyasında yeniden sahnelerin tozunu attırmaya başladı. Taksim’deki Han120 adlı mekanda sahne alan Baçeoğlu, mekanı tıka basa doldurdu.

“10 numara eğleneceğiz!” diyerek sahnesine başlayan Aysu Baçeoğlu, gümüş payetli elbisesiyle göz kamaştırdı. Şıklığıyla dikkat çeken sanatçı, sahne kostümüyle ilgili esprili bir açıklama yaptı:

“Paraya kıydım, gümüşe yatırdım. Gümüş ne kadar pahalandı! Evdeki gümüşleri de satacağım. Kostümler çok pahalı artık. Ben yüzde yüz gümüşüm.”

Son dönemde “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla gündeme gelen Manifest müzik grubuyla ilgili soruları da yanıtlayan Baçeoğlu, genç sanatçılara “dikkatli olun” mesajı verdi:

“Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor o arkadaşların. Hitap ettikleri kitle Z kuşağı ve 15-18 yaş grubu. İnsanlar onları örnek alıyor. Bizim kitlemiz belli ama onların izleyici kitlesi daha genç. Ablaları olarak söylüyorum, yoksa çok tatlı ve çok başarılılar. Her şey dozunda, tadında ve dengeli olmalı. Sahnede olmanın bir sorumluluğu var.”

BAZILARI HAVALARDA AMA HAVA CIVA!
Baçeoğlu, astronomik sahne kaşeleri hakkındaki sorulara ise samimi bir yanıt verdi:

“Şişirilmiş kaşeler... Herkes kendini ne kadar yüksekten sunarsa o kadar iş geleceğini sanıyor ama bu camiada herkes birbirini tanıyor. Kimin ne kadar kazandığı belli. Bazı sanatçılar havalarda ama hava cıva! Şişirilmiş haberler hoşlarına gidiyor. Sanatçı egosu işte.”

