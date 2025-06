 Aysu Baçeoğlu'ndan Demet Akalın’a sert sözler

Uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönen Aysu Baçeoğlu, Şişli Tiyatrosu’nda düzenlenen “Çocuk Kulübü Show”da çocukların isteğini kıramayarak sürpriz bir şekilde sahneye çıktı. 10 Numara şarkısını çocuklarla birlikte söyleyen Baçeoğlu, sevgi seli karşısında duygusal anlar yaşadı. “İyi ki davet etmişler, beş yaş gençleştim sayelerinde” diyerek mutluluğunu dile getirdi.



Baçeoğlu, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın konserinde küçük bir hayranıyla yaşadığı gerginliği sorduğumuzda ise sert ifadeler kullandı: “Parmağı ‘uff’ olmuş... Kapıya mı sıkıştı, kedi mi tırmaladı belli değil. O güzelim çocuk ailesiyle sahnene gelmiş. Kolun bacağın kırılmamış, elinde mikrofonla şarkına devam ediyorsun ama sadece elin acıdı diye bir çocuğun kalbini kıramazsın! Bu ne cüret? Sonra da tıpış tıpış o çocuğun okuluna gidiyorsun. Sosyal medyanın gücü olmasa, bu kadar linç yemeseydin gider miydin gerçekten o çocuğun ayağına? Samimiyetsizliğin 10 numara!”

HER GÜN YAYINIMA BAM ATIYORLAR, ÇÜNKÜ KISKANIYORLAR

Sosyal medyada aktif olmaya başlayan Baçeoğlu, TikTok’ta hayranlarıyla sohbet etmeye başladığının ama her gün “bam” yiyerek yayınlarının kapatıldığından dert yandı. “Hayranlarımla, beni sevenlerle sıcak bir bağ kurduk. Aşktan, sektörden, günlük bakımlarımdan konuşuyoruz. Ama bazı insanlar saygısızca davranıyor. Yayınıma ‘bam’ atıp kaldırıyorlar” diyen Baçeoğlu, bu durumu sektördeki kıskançlığa bağladı. “Bunu bizim camiadan yapanlar da olabilir. Kıskançlık her yerde var. Bazı insanlar beni bir yerlerde görmek istemiyor. Çünkü bu camiada herkes her işi sadece kendisi yapmak istiyor” diyerek sektördeki rekabetin sertliğine dikkat çekti.

CAMİA İÇİNDE ENGELLEMELER, TİKTOK’TA BAM’LAR!

Yedi yıl boyunca sektörden uzak kaldığını ve bu süreçte haftada üç gün terapi aldığını dile getiren sanatçı, “Artık eski Aysu Baçeoğlu yok. Terapilerini tamamlamış, kişisel gelişimini tamamlamış, hırsıyla, duruşuyla, şarkılarıyla bambaşka bir Aysu var. TikTok’tan bamlıyorlar ama ertesi gün yine açılıyorum. Kimse beni susturamaz! Beni dışlamaya çalışanların kim olduğunu biliyorum ama onları anarak prim vermek istemiyorum. Ne karakterimle ne de duruşumla onların seviyesine inmeye niyetim yok, Sesimle iddialı olduğumu söylemiyorum ama şunu biliyorum güzelliğimle, sahnemle, her şeyimle 10 numarayım” ifadelerini kullandı.

Kadınlar arasında dayanışma eksikliğinden de yakınan Baçeoğlu, “Kadınlar, diğer kadınların sevgilisini, eşini, şöhretini, hatta aile hayatını bile kıskanıyor. Oysa bu sektörün içinde kaç kişiyiz ki? Hep birlikte paylaşabileceğimiz bir pasta var” diyerek sektördeki kadın dayanışması eksikliğine dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.