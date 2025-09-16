 Ayşe Betil’den çok katmanlı bir yolculuk

Sanatçı Ayşe Betil, üçüncü kişisel sergisi “İz ile Düş Arasında Bir Yer” ile izleyicileri çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor.

26 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda gerçekleşecek sergide yaklaşık 60 eser yer alacak. Yağlı boya, kara kalem ve karışık tekniklerden oluşan çalışmalar, sanatçının üretim sürecindeki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Betil’in önceki sergilerine kıyasla daha “pop” bir atmosfer taşıyan bu sergi, izleyicilere yalnızca görsel çeşitlilik değil, aynı zamanda farklı duygusal katmanlar sunmayı hedefliyor.

Deneyim Alanları

Sergi, izleyicilere üç farklı özel deneyim alanı aracılığıyla sesleniyor:

1.Senden Sonra Alanı

Bu bölüm, sanatçının bir önceki sergisi ile “Senden Sonra” kitabı arasında kurulan bir bağ niteliği taşıyor. Kitapta yer alan resimler izleyiciyle buluşturulurken, öykülerden birinin kısa film uyarlaması projeksiyon aracılığıyla mekâna yansıtılacak. Kitabın kendisi ise özgün bir yerleştirme eşliğinde sergi alanında yer alacak.

2.Ayna Odası

Tamamı aynalarla kaplı bu alan, izleyiciyi kendi varlığıyla yüzleştiren klostrofobik bir deneyim sunuyor. Mekâna eşlik eden rahatsız edici ve tetikleyici müzik, duygusal yoğunluğu artırarak yüzleşme hissini derinleştiriyor.

3.Yansımalar Alanı

Sanatçının gündelik hayattan çektiği “yansıma” fotoğraflarına ayrılan bu bölüm, serginin deneysel bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sanatçının Kaleminden

“Bir şeyin aynısı, o şeyin kendisi değildir.”

“Her resim ve her fotoğraf, hem bir şeyin izi hem de zihnimde kalan izlenimin bir yansımasıdır. Bakan göz ise sadece gördüğüyle kalmaz; iz, düşe dönüşür.

İzler, benim elimden çıktı. Düş ise sizin içinizde oluşacak. Bu iki hâl arasında, hiçbir zaman sabitlenemeyen ve her bakışta değişen bir alan var; İz ile düş arasında bir yer…”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.