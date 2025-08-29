 Aykut Kocaman galeri ziyaret etti

Teknik direktör Aykut Kocaman, Piyalepaşa'daki DG Art Gallery & Projects'u ziyaret etti.

Eski milli futbolcu Kocaman, iş insanı Seyfettin Taştan ile galeriyi gezdi. Galeri sahibi Dursun Gündoğdu, ikiliye tablolar hakkında bilgi verdi. Kocaman, galerideki resimleri tek tek incelerken, fikir aldı. Üçlü gezi sonrasında hatıra fotoğrafı da çekerek, anı ölümsüzleştirdi.

