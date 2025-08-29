  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aykut Kocaman galeri ziyaret etti

Aykut Kocaman galeri ziyaret etti

Aykut Kocaman galeri ziyaret etti

Teknik direktör Aykut Kocaman, Piyalepaşa'daki DG Art Gallery & Projects'u ziyaret etti.

 Aykut Kocaman galeri ziyaret etti

Eski milli futbolcu Kocaman, iş insanı Seyfettin Taştan ile galeriyi gezdi. Galeri sahibi Dursun Gündoğdu, ikiliye tablolar hakkında bilgi verdi. Kocaman, galerideki resimleri tek tek incelerken, fikir aldı. Üçlü gezi sonrasında hatıra fotoğrafı da çekerek, anı ölümsüzleştirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Akalın'dan Eurovision mesajı!
  Magazin

Demet Akalın'dan Eurovision mesajı!

Şevval Şahin aşkla ilgili itirafta bulundu!
  Magazin

Şevval Şahin aşkla ilgili itirafta bulundu!

Yasemin Sakallıoğlu kahkaha fırtınası esti
  Magazin

Yasemin Sakallıoğlu kahkaha fırtınası esti

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi
  Magazin

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi

Cemre Baysel milyonluk aracıyla görüntülendi
  Magazin

Cemre Baysel milyonluk aracıyla görüntülendi

Sinan Akçıl anneannesini kaybeden Aslıhan Karalar'ı yalnız bırakmadı
  Gündem

Sinan Akçıl anneannesini kaybeden Aslıhan Karalar'ı yalnız bırakmadı