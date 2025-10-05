  • Video Galeri Foto Galeri
Ata Demirer'den kışlık alışveriş

Ata Demirer'den kışlık alışveriş... İşte detaylar...

Yaptığı diyetle 30 kilo veren Ata Demirer, Nişantaşı'nda görüntülendi. 

Nişantaşı City's'dee objektiflere yansıyan oyuncu, geçen günlerde vizyona giren Leonardo Dicaprio'nun Savaş Üstüne Savaş filmini izlemek için sabahın erken saatlerinde sinemanın yolunu tuttu.

Film sonrası kış hazırlıkları için alışverişe çıkan Demirer girdiği bir mağazada ilk denemede bedenine uygun mont ve tişörtleri deneyip satın aldı.

30 kilo verdikten sonra aşktan yana yüzü gülen oyuncu objektiflere poz verip "Çok merak ediyordum, sabahtan gelip Leonardo'nun filmini izledim. Güzel iş çıkarmışlar, ben filmi sevdim" dedi.

Acelesi olduğunu söyleyen Demirer, basın mensuplarının sorularını "Başka bir gün konuşalım" diyerek geçiştirdi.

Demirer, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

