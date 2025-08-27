Aslıhan Karalar'ın acı günü

Oyuncu Aslıhan Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri (85), hayatını kaybetti.

Beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakımda olan Zülfiye Maleri, gece 02.45'te hayata gözlerini yumdu.

Hastaneden biran olsun ayrılmayan Karalar, "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Maleri'nin cenazesi 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Çanakkale/Çan ilçesine götürülecek. Maleri'nin cenazesi 29 Ağustos Cuma günü, Çan Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Çan Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

