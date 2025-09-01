 Aslıhan Karalar, hayatını kaybeden anneannesi Zülfiye Maleri'ye duygusal mesajla veda etti

  • Video Galeri Foto Galeri
Aslıhan Karalar, hayatını kaybeden anneannesi Zülfiye Maleri'ye (85), duygusal mesajla veda etti.

Anneannesiyle videosunu paylaşan oyuncu, "Anneannem. Hayatımın en büyük kahramanı. Beni büyüten, her adımımı göğsünde taşıyan. 40 yıl Ankara’da yaşadıktan sonra, ben İstanbul’a taşınınca hiç tereddüt etmeden yanıma geldi. Ben neredeysem o da orada olmayı seçti. Yarışmaya başvurduğumu, Londra’da okurken oyunculuk eğitimleri aldığımı, model olmak için değil, oyunculuğa vesile olsun diye yarışmaya katıldığımı sadece anneannem biliyordu. Yarı finale kaldığımızda habersizce beraber İstanbul’a geldik. Türkiye birincisi olduğumda yanımdaydı. Paris’te Dünya yarışmasına da benimle geldi. 50 ülke arasında Türkiye’yi temsil edip birinci olduğuma şahit oldu. Oyunculuğa başladığımda benim çabamı, emeğimi ve sanata olan aşkımı anneannem gördü ve en büyük desteği hep o verdi. Çanakkale’de, Kayseri’de, Ankara’da nerede setim varsa benimle geldi. Beraber yedik, beraber gezdik, koyun koyuna uyuduk. Benim için sadece bir anneanne değil, bir dost, bir sırdaş, bir yol arkadaşı oldu. 26 yılı dolu dolu onunla yaşadım. Her başarımın, her düşüşümün, her yeniden doğuşumun şahidiydi. Bugün yanımda olmasa da bana bıraktığı en büyük miras; güç, sevgi, koşulsuz bağlılık ve öğretileri... Her koşulda güçlü olmayı bana o öğretti. Güçlü kalacağım. Ve hep gururla söyleyeceğim: Benim anneannem tanıdığım en güçlü, en özel kadın. Benim kahramanım" ded. dedi.

