 Aslıhan Doğan Turan, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran eşi Arda Turan'ın röportaj sırasında Ukraynalı muhabirden gözlerini kaçırması hakkında konuştu

Snob Magazin'in özel haberine göre; Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken Turan, 5 karatlık pırlantasının yaklaşık 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

Bakım işleri nedeniyle geldiğini belirten Turan, "Bakım tüm kadınlar için önemli... Zaman ayırıyorum" dedi. Arda Turan'ın yurt dışında takım çalıştırmasına Aslıhan Doğan Turan, "Güzel dengeledik. Ben bazı maçlara gittim. Çok ayrı kalmadık. Anne-baba için çocuklardan bir gün bile ayrı kalmak zor. Onları mümkün olduğu kadar götürmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

Eşi Arda Turan'ın Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile röportaj sırasında gözlerini kaçırmasına Aslıhan Doğan Turan, "Biz güldük. Tatlı bir kadın, kendisini tanıdım, şeker. Kendisinin futbolcusuyla evli zaten, inşallah ayıp olmamıştır onlara" açıklamasını yaptı.

