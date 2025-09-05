  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldi

Aşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldi. İşte detaylar...

Aşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldi

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan O3 Medya ve Dass Yapım imzalı “Aşk ve Gözyaşı”, güçlü hikâyesi kadar dev oyuncu kadrosuyla da şimdiden gündemde.

 Aşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldi

Dizinin başrollerini paylaşan Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim), Boğaz’ın incisi Feriye’de gerçekleşen görkemli düğün sahnesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldiAşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kaan Akkaya sezonun iddialı dizlerinden 'Ben Leman'a dahil oldu
 

Kaan Akkaya sezonun iddialı dizlerinden 'Ben Leman'a dahil oldu

94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Gripin coşkusu
  Magazin

94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Gripin coşkusu

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin'i telefonuna nasıl kaydettiğini açıkladı!
  Magazin

Zeynep Tuğçe Bayat eşi Cansel Elçin'i telefonuna nasıl kaydettiğini açıkladı!

Nükhet Duru’dan Evgeny Grinko’ya Harbiye’de sürpriz
  Magazin

Nükhet Duru’dan Evgeny Grinko’ya Harbiye’de sürpriz

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu
  Magazin

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Bitez’in yeni gastronomi noktası
  Mekan

Bitez’in yeni gastronomi noktası