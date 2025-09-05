 Aşk ve Gözyaşı’nın görkemli kadrosu düğünde bir araya geldi

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan O3 Medya ve Dass Yapım imzalı “Aşk ve Gözyaşı”, güçlü hikâyesi kadar dev oyuncu kadrosuyla da şimdiden gündemde.

Dizinin başrollerini paylaşan Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim), Boğaz’ın incisi Feriye’de gerçekleşen görkemli düğün sahnesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

