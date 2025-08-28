 Arzu Gündoğdu'nun toplantı arası Nişantaşı şıklığı

İş insanı Arzu Gündoğdu, toplantı arası Nişantaşı'nda görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken başarılı iş insanı, elinden telefonu neredeyse hiç düşürmedi.

Sokak kombiniyle beğenilen Gündoğdu, "Yoğun iş trafiğinden tatile dahi fırsat bulamadım. Bizde ne toplantı biter ne de koşuşturmaca" diyerek gülümsedi.

