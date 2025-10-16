Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

İkinci Bahar ve Yabancı Damat gibi birçok fenomen projede yer alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu (90), hayatını kaybetti.



Sanatçı, geçtiğimiz ay doğum gününü kutlamıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.