‘Arda Turan: Yüzleşme’nin fragmanı yayınlandı

Prime Video, Türk futbolunun uluslararası alanda en başarılı oyuncularından biri olan Arda Turan'ı konu alan yeni belgesel Arda Turan: Yüzleşme’nin fragmanını yayınladı. Arda Turan: Yüzleşme belgeseli; Prime Video’nun spor dünyasının başarılı isimleri ve takımlarıyla ilgili Lewandowski – Unknown, Federer: Son On İki Gün, All or Nothing: Manchester City, Bayern Münih – Efsanenin Perde Arkası gibi belgesellerinin en yeni üyesi olacak. Arda Turan: Yüzleşme belgeseli, 16 Ağustos’ta dünya genelinde sadece Prime Video üyeleri için özel olarak yayınlanacak.

Döneminin en yetenekli, en sevilen ve bir o kadar da tartışılan Türk futbolcusu Arda Turan'ın kendisiyle yüzleşmesini konu alan belgeselde, dünyaca ünlü yıldızlar da yer alıyor. İzleyiciler belgeselde, başarılı bir futbolcunun zaferlerine, karşılaştığı zorluklara ve kararlı ruhuna şahit olurken aynı zamanda hatalarını ve kariyeri hakkındaki itiraflarını da keşfedecekler. Belgesel, Arda Turan'ın saha içinde ve dışındaki inişleri ve çıkışlarını ele alarak manşetlerin ardındaki Arda Turan’ı görülmemiş bir şekilde sunacak. “Yükseliş, Zirve, Düşüş ve Yeni Bir Başlangıç” başlıklarıyla izleyiciler; zaferler, gelgitler ve dönüşümlerle dolu bir yolculuğa çıkacak.

Prime Video için üretilen Arda Turan: Yüzleşme belgeselinin yapımcılığını Insignia Yapım ve Doruk Acar, konsept tasarımını Okan Can Yantır ve yaratıcı yönetmenliğini ise Umut Aral üstleniyor.

Prime Video, Amazon Prime üyeliğinin bir parçasıdır. Prime üyeleri, ayda sadece 39 TL'ye tek bir üyelikte tasarruf, kolaylık ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

