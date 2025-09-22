  • Video Galeri Foto Galeri
Ara Karanfil’den kış sezonuna hazırlık uyarıları

 Türkiye’nin ve dünyanın birçok ünlü ismine Antrenörlük yapan ünlü fitness ve Kick boks hocası Ara Karanfil, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Yaz sezonunun sona ermesi ve kış aylarına girişin yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı ve zinde yaşam için önemli tavsiyelerde bulunan Karanfil, “Mevsim değişiklikleri, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını da etkiliyor.

Bu dönemde Spora önem vererek bedenimizi doğru şekilde hazırlamak büyük önem taşıyor” dedi.

Daha önce SinanKıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Burak Sağyaşar gibi birçok ünlü ismi çalıştıran Karanfil, yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da sayısız sporcu ve sanatçıyla çalışarak adından söz ettirmeyi başardı.

Kış sezonuna girerken Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşan ünlü antrenör, “Metabolizmayı yavaşlatacak ağır yiyeceklerden Hamur işleri Şekerli gıdalar ve yüksek karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmak sağlıklı Vitamin ve mineralleri eksik etmemek,bol sıvı tüketmek ve düzenli antrenmanı aksatmamak gerekiyor.

İyi sonuçlar elde etmek için Soğuk havalarda spor yapmayı bırakmak yerine tersine daha çok zaman ayırarak düzenli antrenman programları tercih edilmeli” diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
